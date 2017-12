'Door zekerheid te bieden, hopen we het personeelstekort tegen te gaan'

In de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg kampen zorgaanbieders met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Onder anderen psychiaters en gz-psychologen zijn maar moeilijk te vinden. Het is één van de redenen voor het oplopen van wachtlijsten in de zorg. Om die trend tegen te gaan, wil Lentis het werkzoekenden zo interessant mogelijk maken.

Nieuwe werknemers krijgen voortaan een vast contract. 'We merken dat de arbeidsmarkt krap is', stelt Lentis-woordvoerder Gerke Terpstra. 'Zo is het aanbod van psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen en verzorgenden-IG erg schaars. Er is minder interesse in deze banen en het aantal organisaties dat ze graag in dienst wil hebben is groot.'



Wachtlijsten

Onder meer dat gebrek aan specialisten vertaalt zich in oplopende wachtlijsten voor patiënten. 'We hebben specialisten nodig om goede zorg te blijven bieden. Zonder voldoende aanbod, is dat lastig.'

Zekerheid bieden

Een vast contract wordt als middel ingezet om potentiële werknemers over de streep te trekken. 'We hebben goed geluisterd naar wat nieuwe medewerkers willen. Eén van de zaken die ze belangrijk vinden, is zekerheid in de vorm van een vast arbeidscontract. Dat bepaalt deels hun keuze voor een werkgever. Die zekerheid krijgen ze nu nog te weinig. Door ze een vaste baan aan te bieden in een prettige werkomgeving, hopen we daar verandering in te brengen. Vaste werknemers zijn bovendien goed voor de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. Medewerkers bouwen ervaring op in het specialistische werk dat ze bij ons gaan verrichten.'

Ook met de 435 huidige medewerkers met een tijdelijk contract gaat Lentis in gesprek. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een vast contract, al zal dat niet bij iedereen het geval zijn.

Landelijk probleem

De schaarste op de arbeidsmarkt is niet alleen in Groningen een probleem, stelt Terpstra. 'Van collega-organisaties in het land horen we dezelfde geluiden, ook in de ouderenzorg. Het geldt dus zeker niet alleen voor onze regio. We maken trouwens ook mee dat mensen speciaal naar Groningen komen. Het wonen in deze prachtige provincie biedt genoeg voordelen.'

Lees ook:

- Menzis en Lentis willen zorg samen betaalbaar maken

- Lentis is positief over sluiting Zuidlaren: 'Er komt zelfs meer werk bij'

- Lentis lijdt meer dan twaalf miljoen verlies