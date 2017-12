Kromowidjojo wint tweemaal goud op EK (update)

Ranomi Kromowidjojo heeft donderdagavond binnen een kwartier tijd tweemaal goud gewonnen tijdens de Europese kampioenschappen kortebaan.

De 27-jarige zwemster werd eerst kampioen op de 50 meter vlinderslag, in een tijd van 24,78. Niet eerder in haar carrière won 'Kromo' op die afstand goud.

De zwemster uit Sauwerd was de Deense Emilie Beckmann en ook Maaike de Waard te snel af. Ook had ze niets te duchten van de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström. De titelverdedigster haakte in de halve finales al verrassend af.

Gemengde estafette

Kromowidjojo pakte een kwartier later nogmaals goud; ditmaal met de gemengde estafetteploeg op de 4x50 meter wisselslag.

'Kromo' kwam samen met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Joeri Verlinden tot een tijd van 1.37,71. De Nederlandse ploeg was daarmee nipt sneller dan Wit-Rusland en Frankrijk.

