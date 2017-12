Primeur voor Kromowidjojo met vlindergoud op EK

Ranomi Kromowidjojo is donderdagavond Europees kampioen op de 50 meter vlinderslag geworden. De 27-jarige zwemster zette in Kopenhagen een tijd van 24,78 neer.

'Kromo' was de Deense Emilie Beckmann en ook Maaike de Waard te snel af tijdens de Europese kampioenschappen kortebaan. Ook had ze niets te duchten van de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström. De titelverdedigster haakte in de halve finales al verrassend af.

Lees ook:

- Wederom eremetaal voor Kromowidjojo op slotdag Singapore

- Kromowidjojo zwemt naar derde plek in Singapore

- Goud voor Kromowidjojo in Tokio