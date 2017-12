Deel dit artikel:











Mollema baalt van Froome: 'Geloofwaardigheid van de wielersport is in het geding' Bauke Mollema is uitgesproken over het dopinggebruik van Chris Froome. (Foto: Bauke Mollema/Twitter)

De positieve test van viervoudig tourwinnaar Chris Froome houdt de gemoederen in de wielersport flink bezig. De Brit had in de Ronde van Spanje een te hoge waarde van astmamiddel salbutamol in zijn urine. Voor Bauke Mollema is het duidelijk: 'Froome en Team Sky hebben wat uit te leggen.'

'Helemaal omdat het om Froome gaat; dan heeft het nog meer impact dan bij andere renners', vertelt Mollema aan de NOS.

Gekke uitslag De positieve plas van zijn concurrent in het rondewerk, komt voor de Groninger als een donderslag bij heldere hemel. 'Dit verwacht je niet van iemand die al zo lang meegaat. Iemand die honderden controles in zijn carrière heeft gehad. Dan is dit een hele gekke uitslag. Na zijn uitleg is het aan de UCI om erover te beslissen.' Geloofwaardigheid Dat renners als Vincenzo Nibali en Tony Martin fel uithalen naar de Brit, begrijpt Mollema wel. 'Zeker. De geloofwaardigheid van onze sport is in het geding. Daar baal ik van.' Lees ook: - Dit is het nieuwe shirt van Bauke Mollema

