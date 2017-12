Directeur Pronk: 'Aldel kan 25 miljoen euro per jaar besparen op stroom'

Aluminiumproducent Aldel kan per jaar tot 25 miljoen euro op energiekosten besparen. Dat zei directeur Karsten Pronk donderdagavond op een netwerkbijeenkomst van Eemshaven.info

Proef met gelijkstroom

Aldel gaat gebruik maken van een nieuw netwerk waarmee gelijkstroom wordt geleverd. Tot nu toe betrekt het bedrijf wisselstroom van het net, en moet het dat zelf omzetten in gelijkstroom om de ovens te kunnen laten draaien.

De gelijkstroom die straks wordt geleverd is voor een groot deel afkomstig van windmolens en zonnepanelen uit de regio. Door direct gelijkstroom te gebruiken kan Aldel 10 procent op de energiekosten besparen.

Ook andere bedrijven die net als Aldel werken met elektrolyse, kunnen straks gebruik maken van het gelijkstroomnetwerk.

Vermogenselektronika

'Daarnaast gaan we gebruik maken van zogeheten vermogenselektronica', zegt Pronk. 'Dat is een nieuwe techniek die de afgelopen vijf jaar in Nederland is ontwikkeld.'

Met die nieuwe techniek kan iedere oven afzonderlijk worden aangestuurd. Tot nu toe was dat niet mogelijk en werden grote aantallen ovens tegelijk aangestuurd, waardoor veel energie verloren ging.

Met de inzet van deze vermogenselektronica kan nog eens 15 procent op de energierekening worden bespaard.

Besparing van 25 miljoen euro

Een totale besparing van 25 procent dus. Als alle ovens draaien, gebruikt Aldel voor ruim honderd miljoen euro aan stroom per jaar. De besparing komt dus neer op 25 miljoen euro, ieder jaar opnieuw.

Als dit lukt, zijn we de meest duurzame aluminiumproducent ter wereld Karsten Pronk - directeur Aldel

De komende twee jaar wordt proefgedraaid met 8 van de 304 ovens. Bij succes kan dat aantal snel groter worden. Pronk: 'Als dat lukt, zijn we de meest duurzame aluminiumproducent ter wereld.'

Doorstart

Klesch Aluminium Delfzijl ging in augustus van dit jaar voor de tweede keer failliet, maar maakte een doorstart na een financiële injectie van 20 à 30 miljoen euro van York Capital.

Volgens Pronk wordt het aantal ovens uitgebreid van 74 nu tot 304 eind volgend jaar. Het aantal arbeidsplaatsen stijgt van 150 naar 230.

Lees ook:

- Personeel Aldel heeft weer vertrouwen in de toekomst

- Directeur Aldel: 'Er waren een hoop gegadigden'

- Aldel maakt doorstart: 75 banen erbij