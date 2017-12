Jongerenwerker doet laatste emotionele oproep aan raad

Ronald de Haan, al meer dan zeven jaar jongerenwerker in Noord-Groningen, doet donderdagavond een laatste, emotionele betoog richting de gemeenteraad van Winsum.

Hij is het er niet mee eens dat hij zijn werk op Het Hogeland straks niet meer kan doen omdat het werk uitbesteed wordt aan de Tinten Welzijnsgroep.

Bedrogen

'Er is ons een aanbesteding opgedrongen die op zijn zachtst gezegd ongelukkig is verlopen. We zijn verkeerd voorgelicht, bedrogen, gebruikt en onder druk gezet. En als klap op de vuurpijl weggezet als slechte verliezers', legt Ronald de Haan op emotionele toon uit.

Hij vindt dat de gemeenteraden Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond de gang van zaken moeten onderzoeken.



'Doe onderzoek!'

De afgelopen weken hebben de jongeren zelf al de gemeenteraden van Bedum, De Marne en Eemsmond toegesproken en gevraagd de aanbesteding te onderzoeken.

Tot dusver lijkt alleen de gemeenteraad van De Marne gehoor te geven aan de oproep. Ze gaan bekijken of de gang van zaken rondom de aanbesteding van het jongerenwerk te onderzoeken valt.

Onbegrijpelijk

De gemeenteraad van Eemsmond heeft besloten niet in actie te komen en de klachten te laten afhandelen door het college.

'Hoe geloofwaardig kom je dan nog over als raad en als B en W naar je inwoners? Hoe serieus moeten we ons lokale politieke bestel nog nemen?', aldus De Haan. Hij zegt het onbegrijpelijk te vinden dat zijn zorgen, die van de jongeren en de mensen die met een handtekening actie hebben gesteund, niet serieus worden genomen.

Lees ook:

- 'Er is niks mis gegaan tijdens de aanbesteding van het jongerenwerk'

- Wethouder niet bang voor onderzoek naar aanbesteding jongerenwerk

- Raad De Marne gaat aanbesteding jongerenwerk onder de loep nemen

- Jongerenwerkers willen onderzoek aanbesteding: 'We vinden dit onbegrijpelijk'

- Boze jongeren bij raad Winsum: 'Nooit naar ons gekeken bij keuze jongerenwerkers'

- Tinten definitief nieuwe concessiehouder welzijnswerk Hogeland