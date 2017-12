Geen therapiebad voor nieuw complex De Tirrel in Winsum

De gemeenteraad van Winsum is dinsdagavond akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van miljoenen voor de bouw van een nieuw kind- en verzorgcentrum in Winsum. Het plan moet wel aangepast worden.

In het nieuwe complex, De Tirrel geheten, komen twee basisscholen en verpleeghuis De Twaalf Hoven. Ook zou er een sporthal en een therapiebad komen.

Maar dat laatste vindt de gemeenteraad overbodig. De raad is van mening dat zo'n nieuw zwembad te veel concurrentie oplevert voor het bestaande openluchtzwembad De Hoge Vier in Winsum en het overdekte zwembad De Beemden in Bedum.

Geen therapiebad

Ook vraagt de raad zich af of het therapiebad wel genoeg gebruikt gaat worden. Dit zou niet goed zijn onderzocht door het college. 'We hebben ook nog andere plannen die we graag willen uitvoeren en geld kan je maar één keer uitgeven', zegt CDA-fractievoorzitter Peter Ritzema.

Het therapiebad wordt dan ook geschrapt uit de plannen. Tot teleurstelling van D66, dat dit besluit niet steunde. 'We konden nu iets doen voor de toekomst', zegt fractievoorzitter Rolf Prummel.

Sporthal wel of niet?

De nieuwe sporthal stond ook ter discussie. Zo vindt Gemeentebelangen dat er geluisterd moet worden naar de sportverenigingen. Die vinden dat de huidige sporthal, de Ripperdahal, nog voldoet. De partij stelde daarom voor de bouw van een nieuwe sporthal te schrappen. Dit voorstel kreeg niet genoeg steun bij de overige partijen.

Wel worden de plannen voor de nieuwe sporthal op verzoek een aantal partijen aangepast. Zij zijn bang voor capaciteitsproblemen.

'Die capaciteit gaan we oplossen. We gaan kijken of bestaande sporthallen overeind moeten blijven of dat we aan één nieuwe genoeg hebben', zegt wethouder Harmannus Blok. Ook naar een kantine gaat gekeken worden. Die willen de sportverenigingen graag.

Tegen

De partij Christen Democratie Winsum 2.0 is helemaal geen voorstander van een kind- en verzorgcentrum van deze grootte en stemde als enige partij tegen de bouw.

Ook D66 stemde tegen de bouw, omdat de partij voor een therapiebad us.

Eerste paal in 2019

In 2019 hoopt de gemeente de eerste paal van De Tirrel de grond in te kunnen slaan.

Lees ook:

- Zorgen over nieuwe sporthal Winsum: 'Waar kunnen we nu een biertje drinken?'

- Eemsmond wil betere afstemming uitgaven van andere gemeenten

- Bouw van nieuw complex 'De Tirrel' in Winsum kost 30 miljoen euro