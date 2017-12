College Winsum wil bewaakte spoorwegovergang bij Voslaan: 'Maak een uitzondering'

De gemeenteraad van Winsum wil dat het college opnieuw zijn best gaat doen om bij ProRail af te dwingen dat de spoorwegovergang bij de Voslaan een bewaakte overgang wordt.

Onlangs maakte het college bekend dat dit niet gaat gebeuren en dat de noodweg die er nu ligt een definitieve wordt. ProRail en het ministerie voelen hier niks voor.

'Maak een uitzondering'

'Wij realiseren dat het beveiligen van een overgang tijd en geld kost. En het veiliger maken wil niet per definitie betekenen dat het veiliger is. Maar we zijn nog steeds van mening dat er voor de Voslaan een uitzondering gemaakt moet worden', zegt raadslid Dennis Knoops (ChristenUnie). Hij en de andere partijen vinden dat de wethouder een bewaakte spoorwegovergang moet afdwingen bij ProRail.

Moeilijke opdracht

Wethouder Bert Westerink staat niet 'te springen' om die opdracht uit te voeren. Hij merkt op dat ProRail en het ministerie hier niks voor voelen. 'Die uitzondering wordt niet gemaakt voor ons. Maar in de diverse overleggen zal ik ons standpunt blijven herhalen', zegt Westerink.

