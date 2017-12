Wiebes geeft Opwierde-Zuid hoop op gasloze toekomst

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken & Klimaat wil erover nadenken om woningen in de versterkingsopgave van het gas af te halen. De minister komt daarmee tegemoet aan een oproep van inwoners van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam.

Ruim een week geleden riepen een aantal wijkbewoners Kamerleden op om hen van hun gasaansluiting af te helpen. Die vraag is door Kamerlid Agnes Mulder (CDA) bij de minister neergelegd.

Droom

Wiebes stelt dat de versterkingsopgave en de duurzaamheidsoperatie nog niet goed gekoppeld zijn. 'Het is mijn droom om de versteviging te combineren met andere opgaven, zoals krimp, duurzaamheid en vergrijzing', zegt Wiebes. 'Woningen gasvrij maken lijkt me een logische invulling van de duurzaamheidsopgave.'

Maar Wiebes geeft wel aan nog geen succesvol recept te hebben gevonden om een duurzame toekomst te combineren met de versterking. 'We zijn nog zoekende. Maar als we die opgaven combineren, dan is dat goedkoper en dan is er veel minder gedoe.'

Noodgedwongen prioriteit

In het debat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat benadrukte Wiebes nog maar eens dat het gasdossier 'noodgedwongen zijn hoogste prioriteit is geworden.'

'Alles wat ik in mij heb, zal ik inzetten om het winningsniveau verder omlaag te krijgen', verzekert Wiebes de Tweede Kamer. Maar hij maakt in één adem duidelijk dat het niet makkelijk zal zijn.

'We zitten zo klem als een deur', zegt Wiebes. 'De minimum winning is nu het maximum geworden. Maar er is geen alternatief dan dit gewoon serieus te gaan doen.'

