Een onbekende man heeft donderdagavond rond 21.00 uur een gewapende overval gepleegd op de Aldi-supermarkt aan het Padkamp in Roden.

De politie is op zoek naar de dader van de gewapende overval. De politie waarschuwt om zelf geen actie te ondernemen, maar 112 te bellen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.