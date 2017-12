Deel dit artikel:











Onderzoek naar duurzamer vervoer Waddeneilanden: zuiniger veerboten en containers (Foto: Archief RTV Noord)

Veerboten die zuiniger zijn en goederen die in containers in plaats van met vrachtwagens worden vervoerd. Dat zijn een paar ideeën die in de zogeheten 'Verkenning naar het verduurzamen van het vervoer naar de Waddeneilanden' staan.

De verkenning is gemaakt door onder andere de provincies, gemeenten, rederijen en de Waddenvereniging, schrijft Omrop Fryslân.

Duurzaam vervoer Het is een eerste onderzoek naar de toekomst van de vervoersketen naar en op de Waddeneilanden. Het vervoer moet vanaf 2029 duurzaam van opzet zijn. Naast zuinigere veerboten wordt gedacht aan het aanbieden van elektrische auto's en taxi's op de eilanden. Daar zou ook een app bijhoren waarmee reizigers alles kunnen regelen. Containers Een ander idee is dat goederen in containers naar de eilanden kunnen gebracht, in plaats van met vrachtwagens. Containers zijn minder zwaar, waardoor de veerboten lichter kunnen worden en minder vaak heen en weer hoeven. Lees ook: - 'Er is te veel verkeer op Schiermonnikoog'

