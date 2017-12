SP: 'Weg met woord toekomstambtenaar'

De meeste mensen zullen zich bij de term 'ambtenaar' niet de meest hippe en jonge mensen voor de geest halen. De aankomende fusiegemeente Het Hogeland wil met de tijd mee en noemt medewerkers daarom graag 'toekomstambtenaren', die ook online goed uit de voeten kunnen. De SP in de gemeente Eemsmond vindt die term maar niks.

Fractievoorzitter Linda Visser: 'Het is een hippe managementkreet. Het voelt alsof alles anders moet, terwijl nu al heel veel dingen goed gaan.'

Meer service

'Toekomstambtenaar' staat in de plannen voor de dienstverlening van de nieuwe gemeente, waarin Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond opgaan. Daarin staat bijvoorbeeld hoe mensen in contact kunnen komen met de gemeente, waar gemeenteloketten komen en hoe snel de gemeente moet reageren op vragen. Volgens dit plan moeten ambtenaren meer servicegericht te werk gaan, samen met burgers.

De Bijzondere Ondernemingsraad van de BMWE-gemeenten had al kritiek op het woord. Medewerkers zouden hierdoor te weinig waardering krijgen voor wat ze nu al doen. Volgens Visser kan het beter 'ambtenaar' blijven, want 'de mens blijft gewoon een ambtenaar'.

Andere werkwijze

Burgemeester Marijke van Beek is het er niet mee eens dat het een belediging zou zijn voor de huidige ambtenaren. 'Je moet het zien als een verandering in werkwijze die meer gericht is op de veranderende samenleving. Het werk dat nu al verricht wordt, zijn we heel blij mee.'

De vier gemeenten gaan op 1 januari 2019 samen.

