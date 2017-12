'Arjen Robben pas na de winterstop terug bij Bayern'

Arjen Robben zal pas na de winterstop weer inzetbaar zijn bij Bayern München. De 33-jarige aanvaller wil volgens de Duitse krant Bild geen risico op een blessure lopen in de resterende duels van zijn club voor de winterstop.

Hij kiest ervoor om fit aan het trainingskamp van Bayern op 2 januari in Doha in Qatar te starten.

Twee duels tot winterstop

Robben mist hierdoor de laatste competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart van zaterdag en de kraker in de Duitse beker van volgende week woensdag tegen Borussia Dortmund. De eerstvolgende officiële wedstrijd van Bayern is daarna de competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen op 12 januari.

Robben leek begin december weer hersteld van een hamstringblessure die hij vorige maand had opgelopen in het duel met Anderlecht in de Champions League.

Ontstoken zenuw

De Bedumer kreeg echter last van een ontstoken zenuw in de heup. Robben trainde de afgelopen dagen apart van de groep.

