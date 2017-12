Ambtenaren nieuwe gemeente Westerkwartier trekken de dorpen in

De ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Westerkwartier wordt zelforganiserend en de ambtenaren trekken de dorpen in om zoveel mogelijk contact te hebben met de inwoners.

Dat staat in het de zogeheten contourenschets die de samenwerkende gemeenteraden van Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn donderdagavond hebben vastgesteld.



Niets staat vast

Het gaat om een schets, benadrukt burgemeester Henk Kosmeijer van Marum. 'Werkendeweg moet de organisatie groeien. Wat goed is aan deze gekozen werkwijze behouden we en als iets niet blijkt te werken, dan zoeken we naar een andere oplossing. Er is nog niets in beton gegoten.'



Gemeentehuis

Het verzoek van de gezamenlijke ondernemingsraad om te werken vanuit één nieuw gemeentehuis haalde het niet. Kosmeijer: 'We hebben vanaf het begin gezegd dat we dat niet doen. Een nieuw gemeentehuis kost heel veel geld en dat slaat een flink gat in onze financiën.'

De gemeente Westerkwartier die per 1 januari 2019 van start gaat, heeft straks zo'n 550 medewerkers.



Raadsgriffier

Overigens hebben 21 mensen gesolliciteerd op de functie van raadsgriffier in de nieuwe gemeente Westerkwartier. De griffier ondersteunt raadsleden bij hun raadswerk. De nieuwe functionaris gaat in april volgend jaar aan de slag.

