Laatste raadsvergaderingen: een Ridder en een coup

In Slochteren sprak waarnemend burgemeester Munniksma de raadsleden toe (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Voor de mensen op de publieke tribune was er taart (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Toespraken, muziek, een biertje of twee, lintjes en een coup. Dat zijn de voornaamste ingrediënten van de afscheidsbijeenkomsten van de gemeenteraden van Slochteren en Bellingwedde donderdagavond.

Het is de laatste keer dat de raden in deze formatie bij elkaar komen. Vlagtwedde en Bellingwedde gaan vanaf 1 januari op in Westerwolde. Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren worden samen Midden-Groningen.

Koninklijke onderscheiding

En dat moet natuurlijk groots gevierd worden. In Slochteren sprak waarnemend burgemeester Rein Munniksma alle raads- en collegeleden toe. Ook kregen twee raadsleden een koninklijke onderscheiding voor hun trouwe dienstjaren.

'Het geeft waardering van anderen wat je hebt gedaan', vertelt Abel Nieveen. Hij is sinds donderdagavond Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Coup

Ook in Bellingwedde werd op ludieke wijze afscheid genomen van de gemeenteraad. Alle raads- en collegeleden deden een woordje en als klap op de vuurpijl werd er een heuse coup gepleegd.

Raadslid Wilt Meendering (CDA) kwam in toepasselijke kleding de raadszaal binnenlopen om waarnemend burgemeester Janneke Snijder (VVD) één van de Bellingwedder grenspalen te overhandigen. Snijder woont zelf niet in Bellingwedde, en dat werd er nog even zachtjes ingewreven.

Enclave

Het doel van Meendering was om een Bellingwedder enclave te stichten in Snijders woonplaats Wagenborgen.

'Een enclave voor 18 dagen, precies het aantal dagen dat Bellingwedde nog rest', aldus het raadslid.

'Een stukje Bellingwedde blijft bij mij'

Hoewel het wel niet tot een echte enclave zal komen, kon Snijder de actie wel waarderen. 'De grenspaal krijgt straks een mooi plekje in mijn tuin. Ik denk dat het gewoon Wagenborgen blijft, maar voor mijn gevoel blijft er dan wel een stukje Bellingwedde bij mij.'

Nadat Abel Nieveen werd geridderd en de coup toch enigszins gelukt was, werd er nog één keer getoast op zowel Slochteren als Bellingwedde. Bellingwedde keek zelfs al een beetje vooruit naar de situatie na 1 januari: het lied 'Westerwolle' van Alex Vissering werd door de raad, het college en het publiek ingezet.



Voor Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Vlagtwedde staan er komende week afscheidsraden op het programma.

