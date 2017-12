Eemsmond is niet langer solidair met jeugdhulp

Ook de gemeente Eemsmond legt geen geld meer bij als andere gemeenten tekorten hebben op de lichte jeugdzorg. Dat bepaalde de gemeenteraad donderdagavond.

De solidariteitsregeling is enkele jaren geleden ingevoerd door de 23 Groninger gemeenten. Ze spraken met elkaar af om gezamenlijk tekorten op te vangen als dat nodig is.

Miljoenen euro's

Die tekorten liepen de afgelopen jaren in de miljoenen euro's, waardoor nu zeker twaalf Groninger gemeenten uit de regeling zijn gestapt.

Het gaat onder meer om de persoonsgebonden budgetten (PGB'). Jongeren die dit nu krijgen, gaan in eerste instantie niks merken van de verandering. Mogelijk worden in de toekomst andere keuzes gemaakt, als de gemeente Eemsmond of de latere fusiegemeente Het Hogeland tekorten krijgt op het gebied van jeugdhulp.

Samenwerking fusiegemeenten

Eemsmond blijft nog wel solidair met fusiepartners Bedum, De Marne en Winsum. Ook voor zware jeugdzorg, zoals opname in een gesloten kliniek, blijven de Groninger gemeenten de tekorten met elkaar opvangen.

