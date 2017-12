Klopt Axalta weer aan bij AkzoNobel na mislukte Japanse overname?

De knipperlichtrelatie tussen AkzoNobel en de Amerikaanse verffabrikant Axalta wordt mogelijk nieuw leven ingeblazen. Dat liet Axalta-topman Robert Bryant doorschemeren.

Volgens het Algemeen Dagblad vertelde Bryant op een investeerdersbijeenkomst dat er 'niet meer wordt onderhandeld, maar dat er ook geen veto ligt'. Kenners zien dit als een toenadering van de Amerikanen.

Variabelen

'AkzoNobel heeft in een persbericht gemeld dat de gesprekken voorbij waren, en wij hebben in een persbericht gemeld dat er niet meer werd gesproken over een mogelijke fusie. En dat geldt nog steeds', zegt Bryant. 'Of dat verandert in de toekomst, hangt volgens mij af van een aantal variabelen waar wij geen greep op hebben.'

Japanse flirt

Twee weken geleden liepen de fusiegesprekken tussen Axalta en AkzoNobel op de klippen, omdat het Japanse Nippon Paint interesse toonde in het overnemen van de Amerikanen.

Tot een overeenkomst kwam het niet, waardoor AkzoNobel weer een optie is. AkzoNobel heeft op het Delfzijlster Chemiepark een aantal bedrijven.

Wat is Axalta?

Axalta maakt lakken voor onder meer auto's en voor de industrie. Het iets meer dan 150 jaar oude bedrijf heeft ruim 13.000 mensen in dienst en is actief in 130 landen. De omzet bedroeg vorig jaar omgerekend 3,5 miljard euro. Bij de onderdelen van AkzoNobel die verf en coatings maken was dat bij elkaar 9,5 miljard euro.

