38ste oudejaarsloop in Blijham wordt de laatste van Schutrups Loopcircuit (update)

De komende editie van de Oudejaarsloop in Blijham wordt de laatste editie die valt binnen het Schutrups Loopcircuit. De organisatoren van het circuit merken dat de belangstelling onder atleten en vrijwilligers weg is.

De 38ste editie van de Valkema Sport Oudejaarsloop betekent daarmee het einde van alle hardloopwedstrijden binnen het circuit. Deelnemers kunnen 30 december nog één keer 21,1 kilometer - een halve marathon - lopen.

'Een aantal organisatoren van de lopen heeft dit jaar gemerkt dat de animo onder de atleten voor deze wedstrijdenreeks afnam. Ze hebben besloten hun wedstrijd van de loopagenda te halen. Ook het werven van vrijwilligers ging steeds moeilijker.'

Laatste strijd

Bij de heren gaat de strijd in de laatste wedstrijd tussen Freek Hoolsema uit Assen en Gerard Vos uit Appingedam. Bij de vrouwen leidt Lydia Doornbos uit Appingedam, gevolgd door Marijke Griffioen uit Winschoten.

Vaak dezelfde winnaar

De afgelopen jaren werd de Oudejaarsloop bij de mannen vooral gewonnen door Olfert Molenhuis. Hij was de snelste in 2013, 2014 en 2015. In het laatste jaar liet hij de concurrentie al na anderhalve kilometer achter zich.

Update: Oudejaarsloop zelf gaat wel door

De Oudejaarsloop in Blijham gaat, in tegenstelling tot het Loopcircuit, wél door na de aankomende editie. 'We hebben 800 zo'n deelnemers elk jaar, dat laten we natuurlijk niet zomaar stoppen.'

