Rondje Groningen: Knap Staaltje werk! Ede staat op Spotify

1) Knap Staaltje werk! Ede staat op Spotify

Stadjer Merijn Goris en zoon Jasper Staal hebben hemel en aarde bewogen om de muziek van Ede Staal op muziekdienst Spotify te krijgen. Vandaag is het dan zover. Ede Staal staat op Spotify!



2) Zo ziet Gordons koffietentje eruit

Hij stelde gisteren 2.3 mijoen kijkers teleur door toch niét te gaan trouwen, maar met zijn Groningse fans wil Gordon het goedmaken. De zanger zegt dat hij in de nabije toekomst een filiaal van zijn restaurant Blushing aan de Grote Markt opent. Hier showt de voormalige zanger zijn Rotterdamse filiaal:



3) Met de trekker langs de schappen

Als deze foto representatief is voor de baan zelf, weten we nog niet of een promotiemedewerker bij de Jumbo zo'n handig idee is.



4) Het kan altijd duurzamer

Hij heeft een punt.

5) Vrachtwagen racet een niet-toegestane kant op

Martin Sijbolts legt het al een tijdje uit eigen frustratie vast: de vuilnisauto van de gemeente Groningen die hard door de niet-toegestane richting van de J.A. Feithstraat rijdt. Na een melding op 8 en 11 december, en toezeggingen dat de gemeente het doorgeeft, is het vandaag weer raak.



6) Bella Groningen

Helemaal in de sneeuw zien Italianen wel in hoe bijzonder Groningen is.



7) Maar even to the point, Jetta

RTV Drenthe wil brutale vragen voor Jetta Klijnsma, de nieuwe Comissaris van de Koning in Drenthe. Lex de Boer heeft er wel een.



8) Onlanden

Is de Onlanden naast een natuurgebied ook een waterbergingsgebied? Het levert in ieder geval wel een prachtig plaatje op..



9) Opeens weet je het

Opeens weet tipgever Willem 1952 waar de flamboyante Groningse presentator Piet van Dijken hem aan doet denken: Perry het Vogelbekdier uit de Disney-serie Phineas & Ferb. Kijk en vergelijk.



10) Onwel geworden PSV'er is aanspreekbaar

Tijdens PSV - FC Groningen werd video-analist Wim Rip van PSV onwel in het Noordlease Stadionen moest na reanimatie naar het UMCG om geopereerd te worden. Volgens PSV maakt Rip het naar omstandigheden goed en is hij aanspreekbaar. Dat nieuws doet ook FC Groningen-directeur Hans Nijland goed.



