Hoe vergaat het de elektrische bussen in Stad?

Tot twee keer toe komt er vrijdagochtend een melding binnen van een gestrande elektrische bus in de stad. Domme pech? Een terugblik op de eerste week van de elektrische bussen tussen Zuidhorn en Groningen.

'Er zit geen beweging in. Verkeersregelaars leiden het verkeer om.' Een luisteraar is bij P+R Reitdiep en ziet daar een elektrische bus stilstaan. 'Ze staan meer stil dan dat ze rijden', zegt hij.

Technische storing

'Het klopt dat er een bus stilstaat. En dat is duidelijk zichtbaar', zegt Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark. 'Het is een technische storing.' De andere gemelde stilstaande bus is niet bekend bij Van der Mark.

Het is exact een week geleden dat de bussen in gebruik werden genomen. 'Het was een spannende week', blikt Van der Mark terug. 'Dit koop je niet van de plank; dit is nieuw. Het was afwachten hoe het in de praktijk zou werken.'

Als er een kritieke toestand dreigt met de batterij, wisselen we van bus Michel van der Mark - Qbuzz

Battery low

De eerste week leidt vooralsnog tot tevredenheid bij de vervoerder. 'Er waren wel wat kinderziektes, zoals software-updates. Maar de bussen zelf doen het goed. Er hebben geen bussen met lege batterij stilgestaan.'

Van der Mark bevestigt dat er wel eens mensen over moesten stappen in een andere bus. 'Als er een kritieke toestand dreigt met de batterij, dan wisselen we van bus. Dit is uit voorzorg.'

Ambitieus

Ook bij het OV-Bureau Groningen Drenthe wordt de inzet van de elektrische bussen op de voet gevolgd. Volgens Erwin Stoker was het 'een ambitieuze implementatie'. 'We hebben last gehad van sneeuw en filevorming op de Friesestraatweg.'

Het was een worst case scenario in de eerste week Erwin Stoker - OV-bureau

Opladen na tien minuten stilstaan

'Daar komt ook nog eens bij dat de bussen, in tegenstelling tot die in Eindhoven rijden, de verwarming elektrisch regelen. En als je dan tien minuten stilstaat, dan moet je daarna wel weer aan de lader. Het was het worst case scenario in de eerste week.'

