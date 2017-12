Hoopvolle handbalfans in alle vroegte richting Hamburg

'Viva Hollandia' en 'We gaan nog niet naar huis' klonk het vrijdagmorgen in de Briljantstraat in Vinkhuizen. Een bus met handbalsupporters maakte zich op voor de reis naar Hamburg.

Om 17:30 uur speelt het Nederlands vrouwenteam de halve finale van het WK tegen Noorwegen.

Vroeg boeken

De groep handbalfans was al vroeg overtuigd van de kansen van Oranje. 'We hebben het appartement in Hamburg in januari al geboekt in de hoop dat Nederland in de halve finale zou staan. En dat is gelukt' zegt Sandra van Bergen, oud-speelster en trainster van V en S en nog altijd betrokken bij de handbalclub in Groningen. Je kunt er niet omheen dat ze voor Nederland is. Ze draagt een oranje shirt en heeft een 'Holland'-hoed op.

De bal is rond

Ook Sylvia Heinen is in oranje uitgedost. Ze zucht bij de vraag of Nederland van Noorwegen gaat winnen. 'Noorwegen is een hele goede ploeg, maar de bal is rond. Alles is mogelijk. Als ze de lijn kunnen doorzetten dan maken ze wel kans. Maar het wordt heel moeilijk', vreest Heinen.

Scheeuwen en genieten

De groep vertrok om 09:15 uur en hoopt rond een uur of 16:30 in de hal te zitten. Om te schreeuwen, te genieten en vooral toch ook om 'hun' Lois Abbingh te zien spelen. 'Het zou heel mooi zijn als Lois het nog beter doet dan tegen Tsjechie. Maar belangrijker nog is dat ze de ploeg meesleept in haar niveau. Dan hebben we wel kans.'

