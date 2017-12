Lopend Vuur: Het kan me niet schelen wat er op de verpakking staat, als het maar lekker is

Supermarkt Jumbo heeft het Gouden Windei gewonnen voor het meest misleidende product van 2017. Die verkiezing werd georganiseerd door voedselwaakhond Foodwatch.

Het 'Goudeerlijk boerenmaisbrood' van Jumbo blijkt gebakken te worden zónder maismeel. Het brood heeft alleen wat maisstukjes ter decoratie.

Foodwatch organiseert ieder jaar een verkiezing voor het meest misleidende product. De tweede plaats is voor de kalfsleverworst van Aldi, waar geen kalfslever in zit. Eerder dit jaar was er ophef over de producten van de Vegetarische Slager die hun naam moesten wijzigen. De namen 'Vegetarische Gehacktbal' en 'Vegetarische Kipstuckjes' zouden misleidend zijn.

In het algemeen wordt gezegd dat de voorkant van de verpakking marketing is en dat de inhoud op de achterkant te lezen is. Vaak in kleine lettertjes. Maakt het jou bij het boodschappen doen uit wat er in de producten zit? Ons Lopend Vuur:

