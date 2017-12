Deel dit artikel:











Actievoerders komen 2,4 miljoen euro ophalen bij CVW (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'De winst van het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam is bloedgeld. Het staat voor het verval van normen en waarden bij de gaswinning. Wij willen dat onze overheid de volledige regie krijgt over de afhandeling van de aardbevingsschade.'

Dat zegt Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB) vrijdagmorgen tijdens een protestactie voor het CVW-kantoor in Appingedam. 2,4 miljoen Vorige week werd bekend dat het CVW vorig jaar een winst heeft geboekt van 2,4 miljoen euro. 'Particuliere organisaties die winst maken over onze rug moeten weg. De mensen zijn boos en terecht', aldus Kleijer. Boterhammen met pindakaas De SP doet ook mee aan de actie. Kamerlid Sandra Beckerman: 'Die winst is schandalig, omdat heel veel mensen met schade nog steeds wachten op herstel. Ik sprak vorige week met Jannie uit Garrelsweer. Zij had een eigen bedrijf dat ontruimd moest worden vanwege acute aardbevingsschade. Samen met haar zoon die het syndroom van Down heeft, eet ze nu al een jaar lang alleen maar boterhammen met pindakaas. Ze heeft geen enkele rode rotcent meer. Jannie smeert boterhammen en het CVW smeert 'm met het geld.' Gouden koffertje Beckerman heeft een gouden koffertje meegenomen. Daarop staat '2,4 miljoen euro'. 'Ze wil dit koffertje aanbieden aan directeur Peter Kruyt van het CVW. 'We komen symbolisch ons geld terughalen', aldus het Kamerlid. De SP'er vroeg donderdagavond in de Kamer aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken of hij het eerlijk vindt dat het CVW winst heeft geboekt. Wiebes antwoordde daarop: 'Als we dit op een andere manier organiseren, dan denk ik dat dit soort dingen niet meer voor gaan komen'. Lees ook: - CVW gaat werken met minder personeel

