Gordon wil koffietent aan de Grote Markt openen

Gordon wil een vestiging van zijn koffietent Blushing openen aan de Grote Markt in Groningen. Dat moet volgend jaar gebeuren.

De zanger, recent in de publiciteit door het tv-programma Gordon gaat trouwen, opende al een koffietent in Blaricum, Amsterdam en Rotterdam. In 2018 moeten er minstens vier bij komen, zegt hij tegen De Telegraaf. Waaronder één aan de Grote Markt in Groningen.

Blushing richt zich ten opzichte van andere koffieketens op producten met weinig of geen suiker, een concept dat voorkomt uit de diabetes van de zanger.

Veel concurrentie

Waar de nieuwe koffietent aan de Grote Markt moet komen, is nog niet bekend. Wel zal Blushing veel concurrentie hebben. In de laatste jaren zijn met de opleving van de Groninger binnenstad, veel koffietentjes bij gekomen - bijvoorbeeld in de Oude Kijk in 't Jatstraat.

Lees ook:

- De verbazingwekkende opleving van de Groninger binnenstad

- Hoekpand Merckt wordt foodhall met eigen bierbrouwerij

- Alles over binnenstad Groningen