'Modelkwekers' uit Bierum moeten alsnog bloeden

De hennepkwekers uit Bierum die op eerlijke en schone wijze hun wiet teelden, moeten bijna 175.000 euro betalen aan de Staat.

Het Openbaar Ministerie (OM) had dat bedrag geëist van deze 'eerlijke' hennepkwekers, omdat ze zo veel hebben verdiend met de hennepteelt. Wietteelt is strafbaar en mag niet lonend zijn, redeneerde de officier van justitie eerder.

Betalen voor de stroom

De hennepkwekers, de 52-jarige J.M. en zijn vriendin I.S. (42), gebruikten geen chemicaliën, betaalden voor de stroom en betaalden omzetbelasting. De twee kwekers werden daarom in 2014 door de rechters in Groningen wel schuldig bevonden, maar niet bestraft.

De rechtbank vond dat de wijze waarop werd geteeld in Bierum, paste binnen het Nederlandse softdrugsbeleid. Die mening werd niet gedeeld door de Hoge Raad. De kwekers werden alsnog veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank in Groningen volgt het besluit van de Hoge raad en neemt daarom de ontnemingsvordering van het OM over.

Leven met hulp van familie

Het OM besloot daarop alsnog de winsten op te eisen. Het stel is na de veroordeling gestopt met het kweken van hennep. Beiden hebben geen inkomsten en leven van de hulp die zij krijgen van vrienden en familie.

Voorbeeld van legale hennepteelt

Volgens hun advocaten Sidney Smeets en Tim Vis staan deze kwekers model voor de plannen die door de nieuwe regering in het regeerakkoord zijn aangekondigd om te experimenteren met legale hennepteelt.

Het nieuwe kabinet wil in een aantal gemeenten legale wietteelt toestaan. In deze proef doen zes tot tien gemeenten in Nederland mee, waaronder Oldambt. 'Zonder hen was het zo ver niet gekomen', zei Smeets twee weken geleden tijdens de zitting.

