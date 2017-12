Brede School in Scheemda wordt 1,5 miljoen euro duurder dan begroot

De Brede School in Scheemda kost de gemeente Oldambt 1,5 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot. In de Brede School komt plek voor een aantal basisscholen, een kinderopvang en een peuterspeelzaal.

De gemeente wijt de extra kosten aan een flinke stijging van de bouwkosten en de aantrekkende markt voor nieuwbouwprojecten. Extra inzet op duurzaamheid en een grotere bergruimte voor de gymzaal zorgt ook voor extra kosten.

Ruim vier miljoen

In juni 2016 stelde de gemeenteraad al ruim vier miljoen euro beschikbaar voor het nieuwe schoolgebouw. In het raadsvoorstel stond destijds dat het streven was om de school op 1 september van dit jaar open te hebben. Maar de eerste steen van de school moet nog gelegd worden.

