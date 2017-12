Basisplekken voor Mahi en Veldwijk op bezoek bij Excelsior

Lars Veldwijk in duel met de Veendammer PSV-doelman Jeroen Zoet. (Foto: JKBeeld)

Mimoun Mahi en Lars Veldwijk hebben hun basisplek bij FC Groningen terug voor het duel met Excelsior. Zij vervangen Oussama Idrissi en Tom van Weert.

Ook Amir Absalem staat waarschijnlijk aan de aftrap. Ritsu Doan is ziek en is zondag waarschijnlijk niet van de partij. Django Warmerdam schuift een linie door en maakt plaats voor Absalem op de linksbackpositie.

Mahi en Veldwijk kwamen afgelopen woensdag in de rust binnen de lijnen voor dit tweetal. In het tweede bedrijf sleepte de FC op heroïsche wijze een gelijkspel uit het vuur. Diep in blessuretijd schoot Mike te Wierik raak: 3-3.

Trainer Ernest Faber mist Idrissi zondagmiddag. Hij is geschorst na zijn vijfde gele kaart. Ook de geblesseerde Kasper Larsen (achillespees) is er niet bij. Doan (ziek) is een twijfelgeval.

Voormalig Excelsior-spitsen

Zowel Veldwijk als Van Weert hebben een verleden bij Excelsior. Veldwijk werd in het shirt van de Kralingers topscorer van de Eerste Divisie. In 38 duels scoorde hij in het seizoen 2013/2014 dertig keer.

Na het vertrek van Veldwijk nam Van Weert zijn plek in de spits over bij Excelsior. De Brabander schoot in twee seizoenen 24 keer raak, waarna de FC hem wegplukte uit Rotterdam.

Padt kopt op de paal

Een bezoek aan Excelsior is de afgelopen jaren niet altijd een pretje voor FC Groningen. Van de laatste vijf edities in de Eredivisie won de FC er eentje. Tot drie keer toe waren de Rotterdammers te sterk in deze reeks ontmoetingen, waaronder de afgelopen twee seizoenen.

Vorig seizoen redde doelman Sergio Padt nog bijna een punt voor de FC. Hij kopte in blessuretijd op de paal. In de tegenstoot schoot Kevin Vermeulen van heel ver de 2-0 in het lege doel.

Ondanks de slechte reeks op bezoek bij Excelsior zal de FC met vertrouwen naar het westen reizen. Fabers ploeg pakte vijf punten uit de laatste drie duels en is begonnen aan een bescheiden reeks uitwedstrijden zonder verlies, namelijk twee. Bij ADO Den Haag werd voor het eerst buitenshuis gewonnen dit seizoen. Daar kwam het gelijkspel bij Roda JC bij.

Vormdip voor Excelsior

Excelsior ging donderdagavond onderuit in de Johan Cruijff Arena: 3-1. Dat was de vijfde nederlaag op rij. Op de ranglijst staan de kemphanen van komende zondag elfde en twaalfde met een gelijk aantal punten. De FC heeft echter een beter doelsaldo.

FC Groningen Live

Excelsior- FC Groningen is zondagmiddag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 16.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Excelsior- FC Groningen begint zondagmiddag om 16.45 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Absalem; Reis, Bacuna; Drost; Warmerdam, Veldwijk, Mahi.