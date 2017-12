Zorgkosten voor kanker in Pekela het hoogst van Nederland

Inwoners van het oosten van onze provincie hebben voor een bovengemiddeld hoog bedrag aan zorg en medicijnen nodig.

Oost-Groningen behoort bij de zeventien procent van de verzekerden die samen tachtig procent van de totale zorgkosten maakt.

Dat blijkt uit cijfers van zorganalist Vektis Intelligence. Vooral in de gemeente Pekela worden veel zorgkosten gemaakt, namelijk €3252. Alleen in Heerlen ligt dit bedrag hoger.

Welke zorgkosten?

Vektis splitst de kosten ook uit over soorten chronische aandoeningen. In alle gevallen zijn de kosten vooral hoog in Oost-Groningen. COPD- en astmamedicijnen worden veel gebruikt in Loppersum en reumamedicatie in Delfzijl.

Kanker

De zorgkosten voor de behandeling van kanker worden liggen in onze provincie het hoogst in Pekela. Sterker nog, nergens in Nederland is de besteding hoger dan hier. Delfzijl volgt op de voet en staat landelijk op de tweede plek.

