'Voedselbanken Groningen krijgen last van toenemend aantal cliënten'

Per januari 2018 gaan de criteria om gebruik te mogen maken van de Voedselbank opnieuw omlaag. Voor de Voedselbank in de stad Groningen (VBSG) zal dat een forse toename van het aantal cliënten tot gevolg hebben.

Vijf jaar geleden had deze Voedselbank nog 300 huishoudens, nu zijn dat er 730 en naar verwachting worden dat er 800 of zelfs 850. In totaal zullen er 2.600 huishoudens van eten worden voorzien. Daarmee komen de grenzen van deze Voedselbank in zicht.

Bron van armoede

'Op een gegeven moment zijn er dan te veel huishoudens om te dienen, en hebben we daar in verhouding te weinig voedsel voor', zegt voorzitter Ulfert Molenhuis van Voedselbank Groningen. Molenhuis richt zich tot de overheid, die volgens hem de verleiding om schulden te maken moet wegnemen. 'Geen betalingssystemen als AfterPay meer. Het is de bron van veel armoede.'

Niet gauw peuteren

De Voedselbank in Groningen heeft volgens Molenhuis een apart beleid, door mensen meer voedsel mee te geven dan andere voedselbanken doen. 'Zo willen we alle zorgen wegnemen en hebben ze genoeg eten.' Daar zal niet gauw verandering in komen, ondanks de verwachte benauwde situatie in 2018. 'Eerst proberen we aan meer voedsel te komen, voordat we aan het pakket gaan peuteren.'

Moeilijke regio

Molenhuis verwacht dat vooral Oldambt, Winschoten, Veendam en Zuid-Oost Groningen last zullen krijgen van het toenemende aantal cliënten. 'Daar wonen in verhouding de meeste mensen in armoede in Groningen. Dat in Veendam al een cliëntenstop is afgekondigd, zegt al genoeg. Als de politiek niet in actie komt, dan verbetert deze situatie niet. Daarom trekken wij nu aan de bel.'

