Kudde Exmoor pony's gaat Drevenbos begrazen

Een kudde Exmoor pony's is binnenkort te bewonderen in het Drevenbos in Hoogezand.

De pony's maken deel uit van het plan om het bos om te toveren tot een toegankelijke plek met ruimte voor activiteiten, educatie en natuur.

Natuurwerkdag

Om dit voor elkaar te boksen werken bewoners, de gemeente, scholen en het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN samen. Vorige maand is om te beginnen een natuurwerkdag gehouden, die goed bezocht werd. Aanstaande woensdag wordt de kudde Exmoor pony's vrijgelaten.

Winterhard en afstandelijk

De Exmoor is een kleine, sobere pony uit Engeland die vaker wordt ingezet voor de begrazing van natuurgebieden. Doordat ze weinig extra's nodig hebben, kunnen deze dieren zich in principe in een strenge winter zelf redden. Ze zijn afstandelijk en zullen wandelaars en andere bezoekers niet snel naderen. Die kunnen dus gewoon wandelen, fietsen of de hond uitlaten. Honden hoeven ook niet te worden aangelijnd.

In het openbaar groen van de (nieuwe) gemeente Midden-Groningen is de Exmoor pony ook te bewonderen in het Dorpsrandpark Zwaneveldsgat in Kolham en in het Landschapspark Damsterplas in Steendam.

