Dit weekend in Groningen: Winterwelvaart, BLØF en een kerstintocht

Je zou bijna zeggen dat het er de tijd van het jaar voor is: dit weekend zijn er behoorlijk wat kerstevenementen in de provincie. Maar dat is niet het enige dat je in onze uitagenda voor 16 en 17 december vindt.

1) Sfeervol koukleumen bij Winterwelvaart

Natuurlijk: de ijsbaan op de Grote Markt staat er al even en ook de kerstverlichting hangt al een tijdje. Maar dit weekend begeef je je in de stad pas echt in kerstsferen. Dan vindt Winterwelvaart plaats langs de Hooge en Lage der A. Sjaal aan en muts op en je warmen handen aan chocomel of glühwijn. Muziek wordt niet alleen verzorgd door koren, maar ook treden er bandjes op, zoals bijvoorbeeld A Liquid Landscape op zaterdagavond. En natuurlijk ook niet te missen: de kerstverlichting langs het diep, die na zonsondergang voor een uniek plaatje zorgt.

2) Museumspoorlijn in kerstsferen

Geen Sinterklaasintocht, maar een kerstintocht. De bebaarde goedzak komt per klassieke stoomtrein binnen via de museumspoorlijn STAR in Veendam. Je kan zelf mee met de rit, voor 2 euro per persoon. De Noordpool Express vertrekt om 16.15 uur vanaf station Veendam. Ook zondag vertrekken er kersttreinen. Om 13.00 en 15.30 uur uit Stadskanaal en om 14.15 en 17.05 uit Veendam. Reserveren voor die ritten is niet nodig; kaartjes voor de zaterdagrit zijn in de voorverkoop bij Cigo Totaalgemak in Veendam.

3) Iedereen mag mee-gitaren

Pingel je graag op de gitaar? De nieuw opgerichte Dutch Guitar Foundation pakt uit in de foyer van de Oosterpoort op 16 december, vanaf 9.30 uur. Die dag moet het grootste gitaarorkest van Noord-Nederland worden opgericht, bestaande uit klassieke amateur gitaristen van jong tot oud. Het speelniveau is niet het belangrijkste - dat is het plezier. Deelnemers betalen 20 euro, wie alleen komt voor het slotconcert met 90 gitaristen om 15.00 uur, mag 5 euro meenemen.

4) Swinder en BLØF in de Oosterpoort

De vijf heren van Swinder (Grunnegs voor zwerver) gaan een treetje hoger. Deze zondag staan ze in een naar alle waarschijnlijk uitverkochte Oosterpoort, en het moet raar lopen als de stemmige hits Zundagmörgen, Vief Veur Elf en Noar Stad niet voorbij komen. Nadat Swinger het voorprogramma afsluit, is er nog een Zeeuwse band die wat liedjes speelt. Oké, bij nader inzien is dat misschien ook wel de reden dat de Oosterpoort (zo goed als) uitverkocht is.

5) Verder: overal kerstconcerten

In het laatste weekend voor kerst, zijn er verder overal in de provincie kerstmarkten en kerstconcerten. Omdat de lijst zo omvangrijk is, worden ze niet in dit artikel opgesomd. In de uitgebreide uitagenda, maar wellicht ook op lokale Facebook- of nieuwspagina's, zie je of er ook in jouw buurt een kerstmarkt of kerstconcert is.

Goed weekend!