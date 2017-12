'Ik heb mijn eerste huis te danken aan Fré'

Communist Fré Meis roept, ook 25 jaar na zijn overlijden, nog steeds warme gevoelens op bij veel Groningers. Dat blijkt ook uit reacties op de Facebook-pagina van RTV Noord.

Edo Heeren noemt Fré een Strijder van het eerste uur. 'Daar kunnen al die watjes van tegenwoordig wat van leren. Ik heb trouwens mijn eerste huis in de stad Groningen te danken aan Fré.' Net als onder andere Henk Kalk: 'Ik ken hem persoonlijk. Dankzij hem kreeg ik in de jaren '60 een woning aangeboden voor mijn toen jonge gezin.'

Huizen toewijzen

Engel Modderman van de Verenigde Communistische Partij (VCP) legt uit hoe dat kan: 'Vroeger kon dat nog. Toen deed de gemeente de toewijzingen, en ging Fré bemiddelen. Zo zorgde hij er voor dat mensen in nood een huis kregen. De lijntjes waren toen veel korter.'

'Dat was Fré'

Gevraagd naar zijn mooiste herinnering aan Meis weet Modderman nog goed hoe hij als jonge politicus nog niet veel zelfvertrouwen had. 'Toen had je nog de gemeente Midwolda. Fré zei tegen mij: ga jij nou in die gemeenteraad, jongen. Dat kun jij, echt waar. Ik durfde dat niet, maar deed het wel, omdat hij het zei. Ik zit er nu inmiddels al 36 jaar. Dat was Fré.'

Tineke van der Laan-Ritsema weet ook nog hoe Meis haar hielp: 'Door hem heb ik mijn salaris en vakantiegeld gekregen, wat mijn baas niet wilde betalen.'

Daarnaast was Meis ook trouwambtenaar. Dat weet ook Harm Middel nog: 'Ik en mijn vrouw zijn door Fré Meis getrouwd, een fijne man was het, en altijd in voor een geintje.'

Standbeeld?

Kortom, Fré Meis roept warme herinneringen op. Misschien dat Jan Warntjes daarom het idee oppert: 'Een standbeeld voor die man op de Grote Markt?'

Overigens heeft Meis al een standbeeld, op de Wedderklap in Oude Pekela. Daar werd dit standbeeld tien jaar na zijn overlijden onthuld.

Met weduwe C. Meis-Bakker rechtsonder. (Bron: ANP/Vincent Jannink)



Lees ook:

- Fré Meis 25 jaar geleden overleden: 'Voor eeuwig verbonden met Pekel'