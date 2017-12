Raad van State geeft groen licht voor deel bomenkap Ring Zuid

De Raad van State heeft vrijdag in de tweede spoeduitspraak van deze week over het Zuidelijk Ringwegproject de kap van een aantal bomen ten oosten van het N7-spoorviaduct goedgekeurd.

Eerder deze week gaf de Vleermuiswerkgroep Groningen al aan geen bezwaar te hebben tegen de kap van bomen die niet van belang zijn voor de vliegroutes en foerageergebieden van de vleermuizen uit de Herepoortbuurt. De werkgroep heeft vooral problemen met de kap van te veel bomen nabij het Sterrebos, de Julianavijver en rond de Papiermolentunnel.

Schadelijk

Donderdag legde de Raad wel de kap en aanleg van een tijdelijke ringweg ten westen van het spoor stil in afwachting van de einduitspraak over een vijftal kapvergunningen. De Raad van State wil eerst tot op de bodem uitzoeken of de geplande bomenkap al dan niet schadelijk is voor de beschermde vleermuizen.

Einduitspraak

Die einduitspraak komt waarschijnlijk in januari, vóór het begin van het broedseizoen. Dan wordt definitief duidelijk of het verdiept aanleggen van de Zuidelijk ringweg A7 onverkort doorgang kan vinden, dan wel vertraging oploopt, of opnieuw naar de tekentafel moet.

Wordt dus vervolgd.

