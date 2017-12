Onwel geworden video-analist van PSV 'maakt het naar omstandigheden goed'

De in het Noordlease Stadion gereanimeerde video-analist van PSV maakt het naar omstandigheden goed. Dat laat PSV weten. Wim Rip werd tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen onwel en moest na reanimatie geopereerd worden in het UMCG.

Hij lag in coma, maar is nu 'volgens het medisch protocol wakker gemaakt' en hij is aanspreekbaar.

De familie van Rip en PSV willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende steunbetuigingen. 'Een speciale dank gaat uit naar de hulpverleners in het stadion van FC Groningen en het medisch team dat hem verzorgt in het UMCG', aldus PSV.



