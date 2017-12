Na lang wachten eindelijk voorschot voor aardbevingsgedupeerde

Jannie Knot uit Garrelsweer heeft vandaag van het Centrum Veilig Wonen een voorschot gekregen van 30.000 euro voor de materiële aardbevingsschade aan haar huis en bedrijf.

Dit gebeurde toevallig op de dag dat de Groninger Bodembeweging en de SP actie voor haar hadden gevoerd bij het CVW.

Jarenlange strijd

Knot strijdt al jaren voor een ruimhartige vergoeding van de schade die haar bedrijfswoning in de voormalige steenfabriek aan de Stadsweg in Garrelsweer heeft opgelopen bij een aantal aardbevingen, waaronder de zware klap bij Huizinge in 2012.

Als gevolg van de bevingen moest ze eind 2016, gedwongen door de gemeente Loppersum, haar onveilig geworden bedrijfspand sluiten, waarin een kalvermesterij en een caravanstalling. Naar eigen zeggen leven zij en haar zoon sindsdien letterlijk van brood met pindakaas.

Het is niet zo dat er geld is betaald omdat er actie is gevoerd Arjan van de Leur

Arbiter Bodembeweging

Omdat ze het niet eens was met de voorgestelde schadevergoeding stapte ze naar de Arbiter Bodembeweging die haar 31 oktober in het gelijk stelde. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor het toekennen van een voorschot op de schade, zegt woordvoerder Arjan van de Leur van CVW.

´We kenden de penibele situatie van mevrouw Knot en om de vaart erin te houden hebben de NAM woensdag gevraagd of die nog in beroep wilde tegen de uitspraak van de arbiter. Toen dat niet zo bleek te zijn hebben we donderdag een voorschotbedrag afgesproken met de advocaat van mevrouw Knot. Over het definitieve bedrag van de materiële schade praten we op korte termijn verder. De NAM moet dat nog doen over de immateriële schade.'

Daarnaast gaat het CVW vaart maken met de versterking of nieuwbouw van haar bedrijfswoning.

Toevallig

Van de Leur noemt het toevallig dat uitgerekend op de dag dat het voorschot wordt uitbetaald, de SP en de GBB op de stoep stonden van het CVW. 'Het is niet zo dat er geld is betaald omdat er actie is gevoerd.'

Wel is duidelijk dat er van buitenaf druk uit is geoefend op het vlot trekken van de situatie van Jannie Knot. Zij sprak vorige week over haar problematiek met de vaste Kamercommissie EZ die op bezoek kwam in het aardbevingsgebied. Ook Commissaris van de Koning René Paas bemoeit zich met de zaak.

