Noord Vandaag: 'Een eerlijk en heerlijk stukje vlees'

Vijf maanden lang had de Oosterpoortwijk in Groningen gezelschap van vier varkens om mensen bewust te maken waar je vlees vandaan komt. Maar de varkens zijn vorige week naar de slacht gebracht. Dat - en meer - in Noord Vandaag

'De varkentjes liggen nu bij iemand op het bord. Een eerlijk en heerlijk stukje vlees', aldus Edwin Spa, de boer die de dieren verzorgde. Volgens voedingspsycholoog Ferdi de Goede kopen we een stukje schuldgevoel af door dit vlees meer af te kopen. (Vanaf 05:21).

Verder in Noord Vandaag:

- Het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Midden-Groningen is rond. De winnaar van de verkiezingen, de Partij van de Arbeid, gaat in het college samenwerken met de SP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD. (vanaf 01:25).

- De hennepkwekers uit Bierum die op eerlijke en schone wijze hun wiet teelden, moeten bijna 175.000 euro betalen aan de Staat. De twee gaan in hoger beroep (Vanaf 01:53).

- Een van de grootste stroomvreters van Nederland, Aluminiumproducent Aldel in Delfzijl kan fors bezuinigen op de energienota. En fors betekent ook echt fors: per jaar gaat het om een bedrag dat kan oplopen tot maar liefst 25 miljoen euro. (Vanaf 02:31).

- Het zijn spannende tijden voor de bussen in de Stad. Sinds de nieuwe dienstregeling die deze week is ingegaan, rijden er bussen op waterstof en elektriciteit rond. Dat leidt nogal eens tot problemen. (Vanaf 04:20).

- Al 35 jaar struint Henk Tiggelaar met zijn camera door de Stad om de veranderde aanblik van Groningen vast te leggen. Het resultaat is verschenen in het boek “Groningen Verandert' (Vanaf 10:48).

- Het Nederlandse vrouwenhandbalteam speelt vrijdagavond de halve finale van het WK tegen Noorwegen, met onze Groninger trots Lois Abbingh. Bij haar oude club V en S in de stad wordt de wedstrijd met spanning gevolgd. Verslaggever Mario Miskovic is erbij. (Vanaf 12:27).

- Dit weekend is het alweer de elfde editie van Winterwelvaart aan het Hoge en Lage der Aa in de Stad. Een combinatie van eten, drinken, slenteren langs kraampjes en een vloot van historische schepen om vast een beetje in kerststemming te komen. (Vanaf 14:47).

- De kerstboom op de Grote Markt werd afgelopen woensdag gepresenteerd. Iedereen heeft er wel een mening over. Ronald ging op onderzoek uit. (vanaf 16:25).

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.