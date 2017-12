Kromowidjojo beleeft gouden week: 1e op 100 meter vrij

Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Kopenhagen de titel gepakt op de 100 meter vrije slag. De Groningse bleef in het 25 meterbad van de Deense hoofdstad haar Zweedse rivale Sarah Sjöström net voor.

'Kromo' tikte als eerste aan in 50,95 seconden, Sjöström moest genoegen nemen met het zilver (51,03). Het brons ging voor eigen publiek naar de Deense Pernille Blume (51,63).

Femke Heemskerk, de tweede Nederlandse in de finale, werd vijfde in 51,93. Kromowidjojo had donderdag in Kopenhagen al de Europese titel op de 50 meter vlinderslag veroverd. Kort daarna leidde ze de gemengde estafetteploeg ook naar het goud op de 4x50 wissel.

Lees ook:



- Kromowidjojo wint tweemaal goud op EK (update)