Burgemeester Oldambt: 'Lachgas hoort niet thuis in de horeca!'

Horecagelegenheden in Winschoten verkopen de komende maanden geen lachgas meer. Die afspraak hebben zij gemaakt met burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt.

Het is een experiment van drie maanden. Daarna gaat Smit met de ondernemers om tafel om te evalueren.

Welzijn van de jeugd

Het is niet zozeer dat het gebruik van lachgas zorgt voor problemen in de binnenstad van Winschoten, maar de burgemeester vreest voor de gezondheid van de jongeren.

'Het onttrekt zuurstof aan je hersenen en dat geeft een bepaalde kick. Maar wil je dat effect langdurig hebben, dan moet je veel van dat spul nemen. Bezorgde ouders hebben bij mij aan de bel getrokken. Zij zijn bang dat de stap naar een volgende drug makkelijker wordt', aldus Smit.

Geen compensatie

Horecagelegenheden lopen door dit experiment geld mis. Toch worden zij niet door de gemeente gecompenseerd.

'Ik heb goede gesprekken gehad met de ondernemers en zij begrijpen mijn zorgen', zegt Smit. 'Wij willen gezamenlijk aantonen dat je zonder lachgas een gezellige avond kunt hebben. Lachgas hoort niet thuis in de horeca!'

Lange strijd

De burgemeester waarschuwt al langer voor de gevaren van lachgas. In mei stuurde hij een brief aan horeca-ondernemers in Oldamdt. Daarin noemde hij gevaren als bloedarmoede en neurologische stoornissen. Twee maanden eerder noemde hij het gebruik van lachgas ''heel verontrustend' te vinden.

