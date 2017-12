Deel dit artikel:











'Angstgegner' Noorwegen ontneemt Abbingh WK-finale Abbingh (rechts) en haar teamgenoten druipen af. (Foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

Lois Abbingh is er met de Nederlandse handbalsters opnieuw niet in geslaagd Noorwegen te verslaan op een groot toernooi. De Noren waren in de halve finale op het WK met 32-23 te sterk voor Oranje. Abbingh scoorde vier punten.

Vanaf het beginsignaal was het krachtsverschil groot. Noorwegen walste over Nederland heen en stond bij rust al met 17-10 voor. In de tweede helft hoopte Oranje op vechtlust in de wedstrijd terug te komen, maar de Scandinavische ploeg verslapte niet en liep gecontroleerd verder uit. De strijd om brons rest nu voor Nederland. Tegenstander is de verliezer van de andere halve finale, die vrijdagavond gaat tussen Frankrijk en Zweden.