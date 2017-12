'Toekomstambtenaar is Spongebob met het brein van Stephen Hawking'

Het Bedumer PvdA-raadslid Roel Kuiper vindt dat er te veel gevaagd wordt van ambtenaren die straks voor de nieuwe gemeente Het Hogeland gaan werken.

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan fuseren en er is een plan geschreven waarin omschreven staat hoe de dienstverlening van ambtenaren eruit moet komen te zien.

Toekomstambtenaar

In dit plan wordt gesproken over een toekomstambtenaar. Werknemers die over voldoende online vaardigheden beschikt en met uiteenlopende vragen van de inwoners overweg moet kunnen.



Spongebob

'De Toekomstambtenaar wordt omschreven als een soort Spongebob met het brein van Stephen Hawking. Het is een vrolijk en dienstbaar figuur dat elk willekeurig probleem in een mum van tijd weet op te lossen', zegt Roel Kuiper. Hij vindt dat er teveel gevraagd wordt van de toekomstige werknemers. Met kreten als 'dienstverlening met lef' kan hij weinig.

Ambities te hoog

Hij vindt dat de huidige ambtenaren op deze manier ontmoedigd worden. 'Dit zijn personele vergezichten waarvan iedereen weet dat ze voor een deel tot de fata morgana's gerekend mogen worden', zegt Kuiper.

Aanpassen

Wel is de PvdA van mening dat de burger een goede dienstverlening nodig heeft en dat daarom 'geen zee te hoog is'. Maar de verwachtingen die nu gevraagd worden zijn te hoog, vindt Kuiper.

Loket weg

Ook vindt de partij het goed dat er gedigitaliseerd gaat worden. Maar er moet volgens de PvdA oog blijven voor de kwetsbare groepen. In het plan staat namelijk dat gemeenteloketten verdwijnen omdat straks ook paspoorten, id's en rijbewijzen digitaal aangevraagd kunnen worden. De partij vindt dit te ver gaan.

Nuancering

Dat er in de toekomst niks meer bij het loket te regelen is, valt volgens burgemeester Erica van Lente van Bedum wel mee. Ze laat weten dat het tempo van de digitalisering zal passen bij die van de organisatie en inwoners. Als die er dus nog niet aan toe zijn dan gaat het niet gebeuren.

De PvdA stemde uiteindelijk wel voor het dienstverleningsplan, maar hoopt dat de zorgen worden meegenomen.

