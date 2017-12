Jaar cel voor overval op taxichauffeur

Voor een brute overval op een taxichauffeur in Groningen zijn drie Stadjers en een man uit Veendam veroordeeld tot een jaar cel. Hiervan zijn vier maanden voorwaardelijk.

Behandeling

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechters oordeelden milder, omdat zij meer keken naar de persoonlijke omstandigheden van de mannen. Bovendien moeten de mannen zich in de proeftijd laten behandelen.

Papier tekenen

Drie van deze mannen overvielen op 26 april de taxichauffeur op de Zilverlaan in Groningen. De chauffeur kreeg een touw om zijn nek toen de mannen instapten. Een van hen pakte de autosleutels af en toonde een mes. De chauffeur moest onder dwang een papier tekenen, waarop stond dat hij afstand zou doen van zijn auto.

Opdrachtgever

De drie handelden in opdracht van een 43-jarige Stadjer, die niet bij de overval aanwezig was. Hij had een conflict met de taxichauffeur over de verkoop van een auto. Die zou niet zijn betaald.

De man was dan niet bij de overval, het neemt niet weg dat hij de opdracht verstrekte en evengoed schuldig is, meende de rechtbank. De man loste een zakelijk conflict op door voor eigen rechter te spelen.

De vier moeten het slachtoffer 4.000 euro aan smartengeld betalen.