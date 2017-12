Ali B over Kira Dekker: 'Ik hou wel van die lompheid'

'Het was by far het grappigste optreden wat ik ooit heb gezien. Toen kwam er een boerin het podium op lopen. Ik hou wel van die lompheid.' Dat zegt Ali B. over Kira Dekker naar haar optreden in The Voice of Holland vrijdagavond.

De zangeres uit Groningen nam het in The Voice of Holland: The Battles op tegen Jaclyn uit de Verenigde Staten. De twee zongen een mashup van Rockabye van Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie en 'Chained To The Rhythm' van Katy Perry ft. Skip Marley.

Braderie

Anouk was minder enthousiast. 'Sorry, maar ik vond het een hele rare battle. Ik kan hierover helaas gewoon heel weinig aardigs zeggen, behalve over een braderie waarvoor ik jullie zou willen boeken. Om eerlijk te zijn zou ik jullie beide niet door laten gaan.'

Waylon: 'Wat ik heel jammer vond van Kira was dat als je niet aan het zingen bent, sta je heel relaxed. En het moment dat je zingt, gaat alles op slot. Ik word daar heel ongemakkelijk van, ondanks het feit dat je misschien wel een betere stem hebt.'

'Ik volg mijn hart'

'Ik vind dat iedereen een kans verdient. Ik volg dan toch altijd mijn hart en luister naar wat ik hoor in een stem. Ik ben klaar om dit achter ons te laten en verder te gaan met een fantastisch liedje. Dan ga ik voor Kira!' zegt Sanne enthousiast.

