Wisselwoningen zorgen voor onrust in Ten Post (Foto: RTV Noord)

In Ten Post is onrust ontstaan onder de inwoners over de bouw van zestig wisselwoningen in het dorp. De gemeente Ten Boer gaat de omwonenden dinsdag bijpraten.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

De omwonenden van het beoogde terrein hoorden via RTV Noord dat ze waarschijnlijk zestig wisselwoningen in hun achtertuin krijgen. Ze voelen zich gepasseerd door de gemeente en zien bovendien hun vrije uitzicht verdwijnen. Veiligheid Andere bewoners zijn op hun beurt bang voor de veiligheid. In de eerste plaats omdat er straks vrachtverkeer door het dorp gaat rijden, maar ook omdat een extra afrit van de N360 gevaarlijke situaties op kan leveren. Dé locatie? Wethouder Annie Postma (GroenLinks) van de gemeente Ten Boer stelde eerder deze week dat het stuk boerenland aan de N360 wat de gemeente betreft gewoon 'dé locatie' is. 'Ik heb begrepen dat er een mondelinge overeenkomst ligt', aldus Postma afgelopen maandag. Maximaal tien jaar De gemeente wil dat dorpsbewoners tijdens de versterking van hun huis een wisselwoning in of bij hun eigen dorp krijgen. De zestig wisselwoningen in Ten Post zouden er volgens Postma al in het voorjaar kunnen staan. Ze blijven daar dan minimaal vijf jaar en maximaal tien jaar. Lees ook: - Ten post krijgt zestig wisselwoningen langs N360