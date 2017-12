'Pieter kwam op en stond er, die was al aan het beleven'

'Allereerst complimenten, want het is hartstikke moeilijk om met zijn drieën zoiets neer te zetten. Harmonisch gezien vind ik het echt heel knap dat jullie dat zo hebben gedaan.' Anouk is enthousiast over het optreden van Pieter van der Zweep in The Voice of Holland: The Battles.

Pieter, Iris en Mark namen het tegen elkaar op met het nummer 'Wereld Zonder Jou' van Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis.

'Naar mijn mening is Pieter het meest steady qua stem, maar ook het meest interessant. Je begon heel mooi, heel klein. Dat was heel bijzonder!' zegt Anouk.

'Super interessant'

Waylon: 'Ik vond het super interessant om naar te kijken. Je hebt toch twee gasten en een mooie chick in het midden. Op een één of andere manier moeten jullie het toch werkend maken met elkaar.'

'Mark komt oplopen op een manier waarbij ik het gevoel krijg dat hij de honderd meter horde gaat lopen. Dan komt Pieter op en die stond er, die was al aan het beleven. Als ik moet kiezen, vind ik Pieter de meest interessante boy die erbij stond', zegt Waylon.

Sanne was meer te spreken over Mark dan over Pieter. 'Mark, Het is heel simpel. Als ik in een kroeg was, zou ik eerder op jou afstappen dan op Pieter.' Sanne vond de zang en het hoofd van Mark ook leuker.

Oordeel aan coach

Uiteindelijk was het aan coach Ali B. om een oordeel te vellen. 'De zang was bij alle drie goed. Wat bij alle drie miste bij de blind audition, was dat ze een act hadden. Daar ging deze battle over. Ondanks dat jullie daar alle drie vooruitgang in hebben geboekt, is er één het meest in geslaagd', en dat was Pieter.

