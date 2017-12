Abbingh: 'De Noren hebben ons goed bestudeerd'

Lois Abbingh kwam vrijdagavond zelf niet uit de verf, maar dat kwam omdat de Noren de Nederlandse handbaldames vooraf goed bestudeerd hadden.

Dat zei Abbingh na de dik verloren halve finale op het WK in Duitsland. Het werd 32-23 voor de Noren. Dat het verschil zo groot was, had Abbingh vooraf niet gedacht.

Genadeloos

'Wij hadden ook niet verwacht dat we zo dik zouden verliezen. Ik denk dat iedereen voor de rest wel een goed gevoel had, en dat we ervan overtuigd waren dat we het konden omdraaien en van ze winnen', zegt Abbingh.

'Maar ja, als je ziet hoe wij spelen en hoe genadeloos zij elke fout afstraffen, denk ik dat zij als verdiende winnaar van het veld zijn gestapt.'

Details

'De eerste paar minuten kwamen we al heel erg dik achter. Je weet dat Noorwegen te goed is om dat uit handen te geven. Toen was het vrij snel duidelijk', vervolgt Abbingh.

'Ik denk dat het wel aan de details lag. We speelden in de aanval best oké, maar ook niet zo heel erg goed in het begin. Maar aan de andere kant, ze lagen er vrij snel in.'

Videobeelden

'Het is moeilijk om te zeggen waar het aan ligt. Het is logisch dat Noorwegen er vanavond zijn best voor heeft gedaan en genoeg videobeelden hebben bestudeerd', zegt Abbingh. 'Ik had door dat ze op mij gericht waren, dan probeer je daar wat anders voor te spelen en er andere speelsters bij te halen.'

'Ik denk dat er voor mij niet heel veel ruimte lag vandaag. Het gaat erom dat het hele team gevaarlijk is, want dan weten ze ook niet meer waar ze zich op moeten instellen. Als we naar iedereen kijken, en dan kan ik ook voor mezelf spreken, dat niemand vandaag zijn normale niveau heeft gehaald.'

Zondag winnen

'Voor ons is er maar één ding, en dat is zondag winnen. We mogen sowieso heel trots zijn dat we bij de beste vier van de wereld zitten. Dat is niet zo vanzelfsprekend, er zitten een paar hele goede teams nu al thuis. Als wij zondag die bronzen medaille winnen, kunnen we zeker tevreden zijn', besluit Abbingh.

De strijd om het brons is zondag om half drie in de middag. Het is nog niet bekend wie dan de tegenstander is.

Lees ook:

- 'Angstgegner' Noorwegen ontneemt Abbingh WK-finale

- Hoopvolle handbalfans in alle vroegte richting Hamburg

- Abbingh treft met Oranje wereldkampioen in halve finale WK