'Nieuwe ontslagen dreigen bij NDC Mediagroep'

'Er dreigen opnieuw ontslagen bij de NDC Mediagroep, de uitgever van onder andere de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en het Dagblad van het Noorden. Het rendement van het bedrijf valt tegen en dat zorgt ervoor dat er bezuinigd moet worden.'

Dat bevestigt Jorrit Volkers van de stichting FB Oranjewoud, de grootste aandeelhouder van de NDC, tegen Omrop Fryslân.

Onduidelijkheid

Volkers wil niet zeggen om hoeveel banen het gaat, en welke afdelingen moeten worden ingekrompen. 'Dat is aan de leiding van het bedrijf zelf', zegt hij. De plannen voor de bezuinigingen moeten eind dit jaar of begin volgend jaar rond zijn.

NDC-directeur Dina Boonstra was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Update:

In een reactie geeft NDC directeur Dina Boonstra zaterdagochtend aan de teneur van het artikel van de Omrop niet te herkennen. “ we zitten met de NDC in een transitie van een bedrijf dat nieuws druk, naar een cross-mediaal bedrijf. Daarbij nemen we afscheid van oude functies en halen we nieuwe binnen” Maar dat is een proces waar we al een hele tijd inzitten en dat zal nog wel even doorgaan. “

Volgens haar is er geen sprake van een nieuwe bezuinigingsronde en ontslag golf.

