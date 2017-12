Minister Dekker: Jehovah's Getuigen moeten seksueel misbruik onderzoeken

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil dat de Jehovah's Getuigen, net als de katholieke kerk, een onderzoek laten doen naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap.

Trouw meldt dat dit in een brief staat, die Dekker deze week aan de Kamercommissie voor justitie en veiligheid stuurde. Het dagblad heeft eerder een serie verhalen gepubliceerd over misbruik bij de Jehovah's Getuigen.

Frank Huiting

Eén van die verhalen draait om Frank Huiting uit Groningen. Hij vertelde onlangs aan RTV Noord voor het eerst onder zijn echte naam openlijk wat hem in zijn jeugd is overkomen.

Huiting maakte toen toen gelijkertijd bekend samen met andere ex-Jehovah's Getuigen de stichting Reclaimed Voices te hebben opgericht. Deze stichting stelt seksueel misbruik binnen de kerk van de Jehovah's Getuigen aan de kaak.

Uit het onderzoek van Trouw bleek dat het interne rechtssysteem dat gebruikt wordt door de religieuze organisatie, kinderen slecht beschermt en ervoor zorgt dat daders vaan vrijuit gaan.

Onafhankelijk onderzoek

Minister Dekker heeft het bestuur aangeraden om de maatregelen van de katholieke kerk tegen seksueel misbruik te 'bestuderen en waar mogelijk over te nemen'. Hij wijst op het onafhankelijke onderzoek van de Commissie Deetman, die ingesteld was door de katholieke kerk zelf.

Maatregelen bestuderen

Michel van Hilten, woordvoerder van de Jehovah's Getuigen, kon niet zeggen of zo'n onderzoek er gaat komen. 'We gaan de maatregelen van de katholieke kerk bestuderen.'

Volgens hem heeft het bestuur al 'heel wat' maatregelen getroffen, die 'passend zijn bij wat andere organisaties doen. Daarbij kun je denken aan dingen als het monitoren en volgen van daders van kindermisbruik.'

