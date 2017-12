Veelpleger zit achter nepadvertentie in Dagblad van het Noorden

De nepadvertentie die begin december werd geplaatst in het Dagblad van het Noorden, voor een auditie voor een nieuwe Carry Slee film, lijkt afkomstig te zijn van Erik G.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Een tiental kinderen werd gedupeerd door de auditiezwendel.

Nepaudities

G. plaatste op 30 november en 1 december in het Dagblad een advertentie met daarin de naam en het logo van een Amsterdams filmbedrijf 'Shooting Star Filmcompany'. Hij probeerde via deze advertenties bedragen tot 150 euro vooraf uit te laten betalen voor nepaudities, door acteertalent tussen de 12 en 30 jaar.

Kenmerkend

Een gedupeerde zegt dat deze oplichtingsmethode 'kenmerkend' is voor de zwendelaar. G. is al eerder veroordeeld voor oplichting en zit nog in zijn proefperiode. Via kranten en websites adverteerde hij met fotoshoots en casting- of acteerworkshops, waarbij deelnemers vooraf moesten betalen.

