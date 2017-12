ChristenUnie bezorgd over aanpak kindermishandeling Stadskanaal

De ChristenUnie wil weten wat de stand van zaken is rondom de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Stadskanaal.

Volgens raadslid Frits van der Heide zijn er voldoende verbeterpunten aan te wijzen.

Aanleiding

Aanleiding is het op 20 november uitgebrachte onderzoek 'De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling'. Daarin zegt de Kinderombudsvrouw dat er nog steeds gemeenten zijn die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook zegt zij dat de meeste gemeenten de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld hebben.

Monitor

De ChristenUnie wil onder andere weten of de gemeente aangesloten is bij de 'Monitor aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld' van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Als de gemeente Stadskanaal nog niet aangesloten is bij deze monitor dan willen we dat ze

dat op een niet al te lange termijn wel gaan doen', zegt Van der Heide.

Lees ook:

- Publiekscampagne moet helpen kindermishandeling te signaleren

- Gemeenten trekken samen op tegen kindermishandeling