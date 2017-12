Kromowidjojo naar halve finales bij EK-debuut op 100 meter vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo heeft zich zaterdagochtend op de EK kortebaan in Kopenhagen geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vlinderslag.

De 27-jarige Groningse tikte bij haar EK-debuut op de 100 meter vlinder aan in een tijd van 57,05 seconden. Daarmee gaat ze als vijfde door naar de halve finales, die later op zaterdag worden gezwommen in de Deense hoofdstad.

Heat

In haar heat werd Kromowidjojo derde achter de Française Marie Wattel en haar landgenote De Jong. De 28-jarige EK-debutante uit Nederland klokte 56,99 en was daarmee goed voor de derde tijd in de series.

